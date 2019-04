Ascolti Tv 27 aprile 2019. Tra Maria De Filippi e Milly Carlucci c'è la febbre del sabato sera

Ascolti Tv di sabato 27 aprile 2019. Su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 è stata vista nella prima parte da una media di quasi 4,3 milioni di spettatori pari al 20,5% di share e da oltre 3,8 milioni (22,6%) nella seconda. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha conquistato poco meno di 3,7 milioni di spettatori pari al 22,7% di share. La Buonanotte di Amici – dall’1.32 all’1.50 – ha raggiunto il 27.6%. In sovrapposizione Ballando: 3.970.000 (22,16%), Amici: 3.900.000 (21,77%). Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie 5,3%. A seguire Bull 4,2%. Su Italia 1 L’Era Glaciale 2 Il Disgelo 4,7%. Su Rai3 Sapiens 6,7%. Su Rete4 Renegade Un Osso Troppo Duro 3,4%. Su La7 Assassinio al galoppatoio 2,1%. Su Tv8 Vacanza d’Amore 1,2%. Sul Nove The Grey 1,1%. Su Rai4 Il Ponte delle Spie 2,2%. Su Iris Romeo Deve Morire 2,2%.



Nella fascia Access su Canale 5 Striscia La Notizia ottiene una media di 3,5 milioni di spettatori (17,6%). Su Rai3 Le Parole della Settimana 6,7%. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 3,4%, su La7 Otto e Mezzo 4,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza 1,8%. Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità 3.470.000 spettatori (22,5%), su Canale 5 Caduta Libera 2.874.000 (19,1%). Su Tv8 la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio dell’Azerbaijan 5,6%. © RIPRODUZIONE RISERVATA