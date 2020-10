Ascolti Tv 26 ottobre 2020, Grande Fratello Vip sugli scudi. Matano ha rigenerato La Vita in diretta

Ascolti Tv lunedì 26 ottobre 2020. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Io Ti Cercherò con Alessandro Gassmann ha conquistato una media di 4.374.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.11 – il Grande Fratello Vip 5 registra 3.114.000 e il 19,2%. Con una netta crescita in seconda serata (media di 797.000 spettatori e 20,1%), battendo tra gli altri Sette Storie di Monica Maggioni che ha ospitato Mara Venier (1.025.000 e 9,5%) e il Tiki Taka di Piero Chiambretti (370.000 e 5,8%) su Italia 1. Tornando alla prima serata su Rai2 il documentario sulle Presidenziali americane The Choice La Scelta 656.000 (2,7%). Su Italia 1 Jack Ryan L’Iniziazione 1.351.000 (5,6%). Su Rai3 Report 2.329.000 (9,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.211.000 (6,6%). Su La7 Grey’s Anatomy 641.000 (2,7%). Su Tv8 Gomorra 3 in prima tv free 701.000 (2,9%). Sul Nove Riaccendiamo i Fuochi 362.000 (1,4%). Sui canali Sky Sport Milan-Roma 1.600.000 spettatori pari al 6%.

In fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti 4.970.000 (17,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.721.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.104.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.430.000 (5,2%) nella prima parte e 1.253.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.125.000 (4%). Su Italia1 CSI 1.109.000 (4%). Su Rai3 la prima puntata di Che Succ3de? 1.370.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.789.000 (6,4%). Su Tv8 Guess My Age 645.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 602.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.927.000 (21,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.204.000 (19%). Al Pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.564.000 (10,8%), Il Paradiso delle Signore 2.016.000 (16,3%). La Vita Diretta 2.298.000 15,5%. Su Canale5 Beautiful 2.960.000 (17,7%). Uomini e Donne 3.069.000 (22,4%). Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.051.000 spettatori (15,1%) e 2.374.000 (15%) nella seconda. Su Rai2 Ore 14, con Milo Infante, 476.000 (3%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 11:59

