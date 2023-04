Ascolti Tv 26 aprile 2023, con la Coppa Italia Canale 5 mette il turbo. Solo Chi l'ha visto? tiene la strada

Ascolti 26 aprile 2023, in prima serata su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Inter-Juventus ha conquistato la media di 7.519.000 spettatori con share del 34.6%. Su Rai1 Torno indietro e cambio vita 2.535.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.034.000 con l’11.4%. Su Italia1 La rivolta delle ex 935.000 (4.5%). Su Rai2 in prima visione Cuori e delitti Fidanzamento con omicidio 794.000 (3.8%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 492.000 (3.3%). Su La7 Anna and the King 517.000 e il 2.9%. Su Tv8 Se scappi, ti sposo 290.000 (1.5%). Sul Nove Non c’è più religione 307.000 (1.5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.013.000 e 20.3%, Affari Tuoi 4.409.000 con il 19.6%. Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:33 alle 20:45, 4.381.000 pari al 21.8%. Su Rai2 Tg2 Post 597.000 (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.469.000 con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.278.000 (6.2%), Un Posto al Sole 1.709.000 (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia 785.000 (3.8%) e 650.000 (2.8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.403.000 (6.3%). Su Tv8 100% Italia 409.000 (1.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 531.000 (2.4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.723.000 (25.8%). Su Canale5 Avanti un Altro 3.250.000 (23.5%).

