Ascolti Tv 24 agosto 2023, il sole di Riccione più luminoso di Studio Battaglia

Ascolti Tv 24 agosto 2023, in prima serata su Rai1 la maratona in replica di quattro episodi di Studio Battaglia non va oltre la media di 1.090.000 spettatori pari all’11.4%. Su Canale 5 Sotto il Sole di Riccione fa meglio: 1.697.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 1.834.000 spettatori pari al 12.3% di share. Scugnizzi per Sempre 419.000 e 3.6%. Su Italia 1 Chicago Fire 971.000 spettatori (7%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona: Carmen 454.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Air Force One 756.000 e 6.2% di share. Su La7 In Onda Prima Serata 699.000 e 5.2%. Su Tv8 Tempesta di Ghiaccio 282.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie 207.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Matrix Revolutions 260.000 spettatori con il 2.1%. Su Iris L’Ultima Alba 414.000 spettatori con il 3.1%. Su Cielo Wasabi 352.000 con il 2.6%. Su La7d per il campionato saudita Al Riyadh-Al ittihad ha raggiunto 19.000 spettatori e lo 0.1%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.786.000 con il 18.3%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.032.000 (25.4%). Su Canale 5 The Wall 1.677.000 (14.6%). Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera 1.015.000 (8.3%).

In seconda serata da segnalare su La7 per il campionato saudita la replica di Al Riyadh-Al ittihad fa meglio della diretta su La7d: 154.000 spettatori e il 2.1%. Su Real Time The Bad Skin Clinic 313.000 spettatori e il 7.1% di share.

