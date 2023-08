Ascolti Tv 19 agosto 2023, i Mondiali di atletica e l'ItalVolley fanno correre Rai2

Ascolti Tv sabato 19 agosto 2023, in prima serata su Rai1 Benedetta Primavera ha conquistato una media di 1.251.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record 1.220.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 – dalle 18.37 alle 22.11 (con un’interruzione Tg2) I Mondiali di Atletica di Budapest 1.034.000 spettatori (9.1%). A seguire – dalle 22.13 alle 23 – gli Europei Femminili di Pallavolo con l’incontro Italia-Bulgaria 1.115.000 spettatori con il 9.6%. Su Italia1 Windstorm Liberi nel Vento 917.000 con il 7.6% di share. Su Rai3 Agente 117 al servizio della Repubblica Missione Rio 290.000 spettatori pari aal 2.4%. Su Rete4 Serafino 493.000 con il 4.2% di share. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare 340.000 spettatori con il 3.3%. Su Tv8 l’appuntamento extralarge con Quattro Ristoranti 286.000 spettatori con il 2.8% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.146.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.829.000 spettatori con il 14%. Su Italia1 CSI Miami 741.000 (5.8%). Su Rete 4 Controcorrente 574.000 spettatori con il 4.5% e 627.000 con il 4.8%. Su Rai3 Illuminate 318.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su La7 In Onda 777.000 con il 6%. Sul Nove Only Fun 179.000 spettatori con l’1.4%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.530.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 la replica The Wall 1.473.000 spettatori (14.5%).

