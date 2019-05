Ascolti Tv 13 maggio 2019. Vince Montalbano ma il Grande Fratello tiene la scia. Fazio chiude al 13%

Ascolti 13 maggio 2019. Su Rai1 il Commissario Montalbano è stato visto da una media di oltre 5 milioni e mezzo di spettatori pari al 23,5% di share. Oltre 3 milioni e 100 mila invece la media del Grande Fratello 16 che raggiunge il 18,2% di share e registra picchi del 31%. Su Rai2 Made in Sud ottiene l’8,2%. Su Rai3 Report il 6,4%, su Italia 1 Star Wars episodio VII 5,5%, su Rete4 Quarta Repubblica 4,1%. Su La7 Body of proof 1,5%. In seconda serata Fabio Fazio chiude il ciclo del lunedì con il 13%. Povera Patria su Rai2 fa il 4,5%, Linea notte su Rai3 idem. X-Style su Canale5 a tarda notte il 14%. Martedì 14 Maggio 2019, 11:19

