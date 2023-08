Ascolti Tv 11 agosto 2023, lo show di Massimo Ranieri è vincente anche in replica

Ascolti Tv venerdì 11 agosto 2023, in prima serata su Rai1 la replica di 'Sogno e Son Desto' con Massimo Ranieri ha conquistato una media di 1.621.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 La conseguenza 1.463.000 spettatori con share dell’11.7%. Su Rai2 Professor T è visto da 505.000 spettatori (4%). Su Italia1 la partita di Coppa Italia Bologna-Cesena è stata vista da 689.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Il grande Paese 548.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica 873.000 spettatori (8.1%). Su La7, dopo In Onda Prima Serata 898.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 I Delitti del BarLume 353.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Diciamoci la Verità 368.000 (3.3%). Sul 20 la partita di Coppa Italia Genoa-Modena 287.000 spettatori con il 2.2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.887.000 spettatori con il 20.5%.

Nel Preserale Reazione a Catena è visto da 2.978.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5, in replica, The Wall 1.478.000 (14.3%). Su Italia1 la partita di Coppa Italia Udinese-Catanzaro 384.000 spettatori con il 4.2% di share.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA