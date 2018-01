Mi chiamo Sam stasera in tv su Canale 5: la trama del film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un film drammatico e commovente, interpretato da un protagonista convincente come: '', lungometraggio del 2002 diretto da Jessie Nelson, andrà in onda in seconda serata, dalle ore 23, martedì 2 gennaio suSam Dawson (Sean Penn) è un 40enne con gravi deficit mentali, lavora in una caffetteria e ha una figlia, la piccola Lucy Diamond (), chiamata così in onore della celebre hit dei Beatles. I due sono stati abbandonati anni prima dalla mamma della bimba, ma Sam fa di tutto, nel suo piccolo, per crescere la piccola. Quando i servizi sociali decidono di togliere l'affidamento di Lucy, Sam decide di fare di tutto pur di evitarlo. In suo soccorso arriverà l'avvocata Rita Harrison (), che si offrirà di assisterlo gratuitamente, ma la battaglia legale sarà lunga e difficile...