Che tempo che fa stasera in tv su RaiUno: ecco i grandi ospiti della puntata

Grandissimi ospiti per la prima puntata del 2018 di '', la trasmissione diin onda domenica 7 gennaio alle 20.35 su. Il conduttore, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, nel corso della trasmissione intervisterà alcuni tra i più popolari personaggi del mondo dello spettacolo italiano.Si comincia con, un uomo che rappresenta la storia della televisione italiana e soprattutto del Festival di Sanremo, di cui detiene il record di edizioni condotte (13). Inevitabile, quindi, che si parli del prossimo Festival, che vedrà Claudio Baglioni nella veste assolutamente inedita di conduttore.Grande attesa anche per: il regista e attore romano parlerà anche del suo nuovo film 'Benedetta follia', nelle sale dal prossimo 11 gennaio.Gli ospiti musicali, invece, saranno i, la band rivelazione dell'undicesima edizione di X Factor che sta conquistando l'Italia.