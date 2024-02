Sanremo, i loveboat party di notte sulla nave sponsor (ospitati dal marito di Annalisa): «Succede di tutto»

di Valerio Salviani

Sanremo è più di quello che si vede. Molto di più. Lo sanno bene gli addetti ai lavori che passano la settimana nella cittadine ligure. Tanto lavoro, sì. Ma anche feste continue, di tutti i tipi. Con il Covid si erano fermate, ma dall'anno scorso sono tornate di gran carriera, anche con qualche novità. L'ultima è il "loveboat party" che si tiene ogni notte sulla nave sponsor del Festival, ormeggiata al largo di Sanremo. Una festa di cui a Sanremo si fa un gran vociare.

La festa sulla nave

Lo scorso anno la nave era inaccessibile.

Nell'organizzazione generale degli eventi sulla nave, tra gli altri, c'è il marito di Annalisa Francesco Muglia, Global Marketing and Sale SVP Costa Crociere. Le feste sulla nave dureranno per tutta la settimana e partecipano anche i cantanti in gara. Insomma, un evento da non perdere. Per chi può.

