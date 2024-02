Sanremo 2024, pagelle prima serata. Clara niente di nuovo (5), Sangiovanni non trova pace (4). Di Mannoia ce n'è una sola (7)

di Rita Vecchio e Totò Rizzo

Eccole le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo. Una carrellata di trenta canzoni in gara per circa 6 ore di musica. A pilotare, alla sua quinta direzione, è Amadeus, coadiuvato per la puntata di apertura da Marco Mengoni, l’anno scorso vincitore della kermesse con “Due vite”.

Una fila di canzoni cantabilissime, orecchiabili, e alcune pure ballabili, dal primo ascolto (anche se a una certa ora, a predominare è il grado di resistenza di ognuno). Canzoni non confinate in un genere preciso, come tutta la musica di oggi, ma che in comune hanno il tema. L’amore, sovrano incontrastato dei testi. A discapito di argomenti sociali, politici, psicologici. Quasi assenti. Qualche ballad, un po’ di rock e tanto urban. C’è caos urbano, hip-hop, pop dance e club.

L’elemento che li accomuna, rispetto all’ultimo quinquennio di Amadeus, è l’andamento ritmico. Mutevole come un cielo di marzo. A votare, la prima esibizione dei magici trenta, solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Le pagelle della prima serata

CLARA - Diamanti grezzi

(C. Soccini, A. La Cava e F. Catitti)

Elegante, raffinata, ritmica. Ma niente di nuovo all’orizzonte, meglio in versione trap. La voce c’è, è una ballad cantilenata senza grande meraviglia. Voto 5

SANGIOVANNI - Finiscimi

(Sangiovanni, P. Miano, F. Vaccari, A. Ferrara e F. Campedelli)

Non trova pace il povero Sangio. La sua è una preghiera d’amore dove “finiscimi” è il colpo di grazia. Il ritornello è debole e lui si perde. Voto 4

FIORELLA MANNOIA - Mariposa

(F. Mannoia, C. Di Francesco, M. Cerri, Cheope e F. Abbate)

Strega, farfalla, regina. Tante donne in una. Ma di Mannoia ce n’è una sola. La canzone, metà arabeggiante metà latina, porta un messaggio chiarissimo. Viva l’orgoglio femminile. Voto 7

