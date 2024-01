Domenica In, biglietti a ruba per la puntata speciale in onda dall'Ariston: «Sistema in tilt»

di Redazione Web

Perché “Sanremo è Sanremo”, anche dopo la fine della Kermesse. In occasione della puntata speciale di "Domenica In", in onda dall'Ariston l'11 febbraio, è partita la corsa all'acquisto dei biglietti. Il sistema, però, è andato subito in tilt a causa della grande richiesta per partecipare alla puntata speciale del programma televisivo condotto da Mara Venier.

I biglietti

La piattaforma alla quale si accede per richiedere i biglietti che permettono di partecipare alla puntata di "Domenica In" dell'11 febbraio è andata in tilt.

La pagina web dedicata è risultata inaccessibile ancora prima delle 16, orario di inizio della presentazione delle richieste. Scusandosi per il disagio tecnico, il Comune di Sanremo – tramite il Servizio Sistemi Informativi – è al lavoro per ripristinare la piattaforma online e renderla nuovamente attiva. Il modulo di partecipazione verrà reso disponibile una volta risolto il problema tecnico. La nuova data sarà comunicata appena possibile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 19:31

