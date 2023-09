Il festival "Musica con Vista" con un concerto gratuito entra nello storico Palazzo delle Poste di San Silvestro a Roma

di Redazione Web

Giovedì 28 settembre, alle ore 19, all’interno della storica cornice del Palazzo delle Poste a Piazza San Silvestro a Roma, si svolgerà il concerto conclusivo della quarta edizione di “Musica con vista”, il Festival Nazionale di musica classica promossa dal Comitato Amur con 19 tra i maggiori enti storici concertistici italiani e il sostegno di Poste Italiane.

Protagonista della serata il “Corda Piano Trio”, un ensemble strumentale serbo composto da Vladimir Milošvić, al pianoforte, Una Stanić, al violino e Nemanja Stanković al violoncello. Un trio di giovani virtuosi che si esibisce con successo in tutto il mondo e che per l’occasione proporrà componimenti di due grandi della musica classica come Felix Mendelssohn e Sergei Rachmaninoff.

L’ingresso al concerto del Palazzo delle Poste di San Silvestro è gratuito. I posti sono limitati con obbligo di prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@comitatoamur.it.

“Musica con vista” ha percorso tutta Italia, da Trento a Palermo, con 37 concerti in un viaggio multisensoriale tra giardini e palazzi storici, parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese.

Il festival, oltre a valorizzare e sostenere la nuova generazione di giovani talenti della musica classica, attraverso le sue tappe ha condotto gli spettatori alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari.

Per questi motivi, la rassegna è rientrata a pieno titolo nel più ampio piano di interventi di inclusione sociale e culturale di Poste Italiane, impegnata da sempre a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico del Paese.

