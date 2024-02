Morgan: «Amo il Festival di Sanremo, ma non lo guardo. Bugo? Mi piacerebbe tornare a esibirmi con lui sul palco»

di Nikita Moro

Marco Castoldi, conosciuto come Morgan, ha 51 anni, più di 20 di carriera alle spalle e ancora tanta voglia di fare musica. Questi sono giorni importanti per il cantautore, perché riportano alla memoria quanto accaduto nel 2020: una scena che pochi dimenticheranno, diventata un cult della kermesse. Lui sul palco dell'Ariston e Bugo che abbandona la scena. I due cantanti in gara furono squalificati, ma Morgan adesso ha fatto pace con quanto accaduto e spera di poter esibirsi ancora con Cristian Bugatti.

Il Festival di Sanremo

Nonostante le diverse ospitate a Sanremo, come con i Bluvertigo nel 1994 e con Bugo quattro anni fa, Morgan ha ammesso al Corriere della Sera di non seguire la 74esima edizione del Festival: «Lo amo, ma non lo seguo». Il ricordo a ciò che successe sul palco più importante d'Italia è inevitale: su Bugo solo dolci parole che fanno intendere la voglia di ricongiungersi come artisti. «La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme», ha raccontato. Poi, un mea culpa sugli errori fatti in passato «come fanno tutti».

Il Pandoro-Gate

Sul caso mediatico scoppiato prima di Natale che ha coinvolto Chiara Ferragni e Alessandra Balocco - Ceo dell'azienda dolciaria - Morgan prende umanamente le difese dei Ferragnez, nonostante le varie dispute con Fedez, come l'ultima a X-Factor sulla salute mentale. «Il nodo centrale di quello che sta succedendo per me è la distribuzione della ricchezza. Fedez e Chiara Ferragni hanno mostrato la loro ricchezza, poi il meccanismo gli si è ritorto contro in modo violento» ha raccontato. Quel meccanismo di cui parla Morgan lo conosce bene perché «l'ha provato sulla sua pelle».

