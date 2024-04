Malika Ayane madrina del Napoli Pride 2024: «Fiera di poterne essere parte ma il cambiamento è un percorso lungo»

di Redazione web

Sarà la cantautrice Malika Ayane la madrina del Napoli Pride 2024 in programma il prossimo 29 giugno. Ad annunciarlo è Diego Di Flora, confermato nuovamente alla direzione artistica della manifestazione. «Siamo liete e lieti – affermano dal Comitato Napoli Pride, costituito dalle associazioni Coordinamento Campania Rainbow, ALFI Le Maree Napoli, Antinoo Arcigay Napoli, ATN Associazione Trans Napoli e Pride Vesuvio Rainbow – di avere, grazie al lavoro di Diego Di Flora, anche quest'anno una madrina del Pride d'eccezione e siamo riconoscenti agli artisti che in questi anni si sono esposti e hanno condiviso le nostre battaglie di civiltà e avanzamento dei diritti a tutela di tutte e tutti».

«Malika Ayane mi ha risposto al messaggio che le ho inviato per invitarla, dopo pochi minuti – sottolinea Di Flora – L'artista si è sempre esposta con convinzione nella lotta contro le discriminazioni che ancora resistono nel nostro Paese. La sua immagine di donna forte, indipendente e determinata mi ha sempre affascinato e sono sicuro che con la sua eleganza e con la potenza della sua voce potrà, ancora una volta, trasmettere un messaggio intenso per l'intera comunità LGBTQIA+».

L'orgoglio di Malika Ayane

«Sono profondamente orgogliosa di partecipare al Napoli Pride – aggiunge Malika Ayane – in un momento in cui, uno dei luoghi ai quali sono più affezionata e che amo da tempo, è finalmente al centro del mondo grazie alla sua bellezza ed energia. Negli ultimi anni molte cose sono cambiate in meglio per rendere l'Italia un paese più inclusivo. Il cambiamento però è un percorso lungo, che passa soprattutto attraverso l'impegno quotidiano e che nella parata trova la sua celebrazione. Come al solito, quello che si vede, la festa, è solo l'apice del lavoro di tanti che fanno il possibile per rendere il presente il migliore possibile. Fiera di poterne essere parte».

Carriera

Malika Ayane, 40 anni, nata a Milano il 31 gennaio 1984, è una cantautrice italiana. Dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, e aver collaborato in diversi spot pubblicitari, firma nel 2007 un contratto discografico con l'etichetta Sugar Music, pubblicando l'anno successivo il suo primo album, da cui fu estratto il singolo Feeling Better.

Il successo con Sanremo

Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo: la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, conquistando il secondo posto grazie al brano Come foglie; poi nel 2010, vincendo il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv nella categoria Artisti con la canzone Ricomincio da qui; nel 2013 con il singolo E se poi, nel 2015, con Adesso e qui (nostalgico presente), con cui si classifica terza e che le permette di conquistare per la seconda volta il Premio della Critica e nel 2021 con Ti piaci così.

I premi vinti

Durante la sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards un Premio Lunezia ed un Premio Roma Videoclip, oltre a numerose candidature, incluse quelle per il Premio Tenco, il Nastro d'argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards.

Le altre avventure

Dal 2012 si avvicina alla recitazione interpretando il corto Perfetta, un cameo in Tutti i rumori del mare, nonché un ruolo in Caserta Palace Dream di James McTeigue.

Vita privata

La cantante è madre di Mia, figlia avuta dal primo compagno. Nel 2009, la cantante inizia una relazione con il collega Cesare Cremonini, conclusasi nel 2010. Intraprende una nuova relazione con Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine. Il matrimonio con Brugia viene celebrato in maniera ufficiale, con il rito civile, il 1º dicembre 2011 a Milano presso il Palazzo Reale. La coppia si separa nel 2016. Dal 2018 al 2022 ha avuto una relazione con il manager Claudio Fratini.

