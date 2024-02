Jovanotti dimesso dall'ospedale: «Intervento lungo e impegnativo ma mi hanno riaggiustato. Adesso ho la colla fresca»

di Redazione web

Lorenzo Jovanotti è tornato a casa. Il cantautore che, nell'estate scorsa aveva subito un brutto incidente mentre era in vacanza, qualche settimana fa (precisamente il 16 gennaio) si è sottoposto a un intervento chirurgico che gli permetterà di tornare a camminare come prima, senza le stampelle. L'artista ha fatto sapere che il percorso di riabilitazione sarà lungo ma che, comunque, è molto felice di essere tornato a casa in salute.

Il messaggio di Jovanotti

Jovanotti, in questi mesi, ha sempre tenuto aggiornati i propri follower sulle sue condizioni di salute e, ora che è tornato a casa, non poteva non dedicare un pensiero a tutti coloro che gli sono stati vicini. Ecco cos'ha scritto sul proprio profilo Instagram: «Grazie per i messaggi di questi giorni! Un grande abbraccio a tutti! Mi hanno dimesso dall’ospedale e ci tengo moltissimo a ringraziarvi per i messaggi che ho ricevuto, mi hanno fatto compagnia in questi giorni. È stato un intervento lungo e impegnativo, arrivato dopo 6 mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda. È andato bene, il prof Grappiolo con il suo team mi ha riaggiustato e rimesso tutto in linea. Adesso ho ancora la colla fresca e ci vorrà tempo e fisioterapia per consolidare tutto e ritornare a ballare ecc. Sono contento e sto bene al pensiero che ogni giorno sarà un giorno verso la fioritura. All’Humanitas di Milano sono stato accudito con grande attenzione e cura da parte di tutti, dai dottori alle infermiere fantastiche ai fisioterapisti del reparto ortopedico. Avere con me Francesca (la moglie, ndr) ha reso tutto pieno di amore. Non ero abituato ad essere io quello bisognoso di cure, questo viaggio mi fa imparare molte cose. Questo messaggio è per ringraziarvi dell’affetto e dell’energia e per dirvi che non so quanto tempo ci vorrà prima di ritrovarci insieme in mezzo alla musica, ma ci ritroveremo e sarà pazzesco. Grazie e avanti tutta! Ciao gente!».

La convalescenza di Jovanotti

Lorenzo Jovanotti ha sempre raccontato ai suoi fan le sue condizioni di salute, tanto che, quando ha avuto l'incidente, in tantissimi si erano preoccupati per lui e gli avevano fatto sentire la propria vicinanza.

