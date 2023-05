Iva Zanicchi, come sta dopo la caduta. Il video social ai fan: «Presto tornerò a ballare»

di Redazione Web

Iva Zanicchi è tornata, più carica che mai. «Carissimi amici e amiche grazie» esordisce così la cantante in un video pubblicato sui social. Seduta su una sedia a rotelle, aggiorna i fan delle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di qualche settimana fa. «Ho subito questo intervento, avevo rotto una vertebra sembra che sia andato tutto bene. Bisogna sopportare un po' il dolore ma si può convivere» dice Iva, in splendida forma nonostante tutto.

L'ondata di amore

«Ho ricevuto una manifestazione di così grande affetto, vicinanza e amore che non me lo sarei mai aspettato. Voglio ringraziare tutti, non so se potrò rispondere a tutti». E, infine, Iva chiude il video con la sua solita ironia: «Presto sarò in piedi.. di cantare canto già e ballerò anche - dice ridendo - grazie dal profondo del cuore, perchè io non mi aspettavo tanto, davvero». E chiude abbracciando virtualmente i fan: «Un bacio a tutti».

La cantante è caduta dalla scale dopo l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato.

