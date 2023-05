Iva Zanicchi, come sta dopo la caduta dalle scale: «Vi racconto questa mia piccola odissea»

di Redazione Web

Come sta Iva Zanicchi? Dal suo profilo ufficiale Instagram, la cantante ritorna a farsi viva con una story per ringraziare i suoi fan premurosissimi e parlare delle sue condizioni di salute. «Grazie infinite per l'affetto, la vicinanza, e l'amore che non ho mai sentito come in questa occasione» scrive, ricambiando l'ondata di affetto ricevuta in questi giorni. La cantante è caduta dalla scale, dopo l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato. Ed è stata lei stessa a raccontare tutto con un video social: «Dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato».

L'aggiornamento

«Prestissimo farò un video e vi racconterò questa mia piccola odissea (che tanto piccola non è stata).

La caduta

Qualche giorno fa, Iva raccontava la brutta caduta dopo la puntata: «Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale», ha detto, parlando dal letto di casa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 22:32

