Iva Zanicchi, caduta dalle scale dopo Il Cantante Mascherato: «Orribile, ho alcune fratture». Come sta la cantante

Iva Zanicchi è caduta dalla scale, dopo l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato. La cantante ha raccontato quello che le è accaduto con un video social: «Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale», ha detto, parlando dal letto di casa.

Poi una battuta: «Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza... Ma penso positiva, finché son viva (citando Jovanotti, ndr). Non perdete il buon umore», ha concluso.

I messaggi di solidarietà

Tantissimi i messaggi che sono arrivati alla cantante 83enne sul suo profilo Instagram. «Sei una forza della natura. Ti auguro una ripresa veloce», le scrive Elga Enardu. «Forza Iva», scrive Alberto Matano. «Ma nooo», esclama Paola Perego. «Dai che sei una roccia», ha scritto invece Paola Barale. «Ma Iva, cosa mi combini? Rimettiti presto», il messaggio di Simona Ventura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 13:27

