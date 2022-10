​Giuse The Lizia fuori con “One more time”: «Sto vivendo un sogno ad occhi aperti»

“One more time” è il nuovo singolo di Giuse The Lizia, che esce oggi e anticipa la nuova fase musicale dell’artista siciliano. “One more time” è una ballad intima con un sound malinconico che poggia su un’intro piano e voce per poi esplodere in un assolo di chitarra nel ritornello. Nel brano Giuse ripercorre il suo viaggio verso casa e racconta i rapporti coltivati nella propria adolescenza, facendo allo stesso tempo trasparire la paura che si prova quando si lascia il proprio porto sicuro - la Sicilia nel caso dell’artista - per trasferirsi lontano dalla propria famiglia.

Come nasce "One more time" e cosa significa per lei questo pezzo?



«One more time è nata da un piano e voce improvvisato. È una canzone che parla di me e delle mie difficoltà nel portare avanti i rapporti anche con le persone a cui più tengo, con i miei amici più stretti. Complice la distanza e mille altri fattori mi ritrovo spesso a non dare la giusta importanza alle cose e scrivere questo pezzo è stato quasi un modo per chiedere scusa e per ricordarmi di tutti i miei amici di ieri e di oggi.



Questa estate ha partecipato al Pride di Palermo, nella sua città







Questa estate è tornato sul palco del Mi Ami, prima tappa del suo tour estivo. Che ricordi ha?

«Prima del live c’era un po’ d’ansia. Il miami non è stata solo la prima data del tour, è stata anche la

mia prima data con una band e con una consapevolezza diversa del mio percorso. Volevo dare alla

gente che stava lì almeno quanto mi avevano dato loro negli ultimi mesi in termini di supporto.

Alla fine ci siamo tutti divertiti da matti, un ricordo che terrò stampato nella memoria per sempre».



Ci sono artisti che stima particolarmente e con cui le piacerebbe collaborare?

«Ce ne sono moltissimi, citarne uno sarebbe impossibile. Forse il mio vero sogno nel cassetto sarebbe un feat con Niccolò Contessa. Ho ascoltato "I cani" ininterrottamente per tutta la mia adolescenza, sono stati e continuano ad essere fonte di ispirazione sia a livello musicale che di scrittura».



Progetti futuri?

«Ho un disco in cantiere in cui sto mettendo tutto me stesso. Non vedo l’ora di tirarlo fuori e portarlo in giro live. Per il resto mi riprometto di vivermi qualsiasi cosa dovesse arrivare con la consapevolezza che sto vivendo un sogno ad occhi aperti».

