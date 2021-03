Fasma, esce oggi "Parlami" il brano di Sanremo 2021. Pronto il “Manifesto per la tutela dell’arte”

Fasma, il singolo “Parlami” è in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme streaming e digital download. E’ disponibile da oggi “Parlami”, brano con cui Fasma è in gara nella categoria “Campioni” a Sanremo 2021.

E’ disponibile da oggi “Parlami”, brano con cui Fasma è in gara nella categoria “Campioni” a Sanremo 2021. Il cantante si è esibito nella prima serata di Sanremo 2021: dopo aver conquistato pubblico e critica con la sua “Per Sentirmi Vivo”, singolo con il quale ha calcato il palco del Teatro Ariston nel 2020 nella sezione Nuove Proposte e che è stato certificato doppio disco di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), Fasma è tornato, questa volta tra i Big con “Parlami”, una rock ballad che mescola cantautorato rap, archi e chitarre elettriche, prodotta dal suo immancabile compagno di avventure GG.

Oltre al brano, è pronto anche il VIDEO, che racconta la proiezione futuristica della musica di Fasma: “Nel video - ha spiegato - - la musica è rappresentata in modo molto concreto, come se fosse un robot, e io sono il meccanico di questa musica, con GG che mi accompagna e mi sta accanto”.

FASMA E IL "MANIFESTO PER LA TUTELA DELL'ARTE"

Fasma ha inoltre recentemente diffuso il “suo” “Manifesto per la tutela dell’arte”, una vera e propria carta in cui vengono elencati i principi per la tutela del rapporto tra arte, artisti e terzi mediante 14 articoli. La relazione tra il terzo, l’artista e l’arte viene infatti paragonata a quella tra madre, figlio e la vita, per cui servono delle regole affinché l’espressione artistica non scompaia mai. L’uomo non si può permettere di perdere l’arte nel mondo, perché arte è vita.

L’artista ha deciso di raccontare questo progetto innovativo, che vuole avere un chiaro impatto sociale nel mondo artistico, attraverso una clip video che ha diffuso sui suoi canali social (GUARDA).

