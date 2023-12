MasterChef, la storia di Chù e la dolcissima dedica al papà

Gli aspiranti concorrenti di MasterChef Italia hanno storie diversissime tra loro: hanno origini, estrazioni sociali, età diverse, in comune hanno solo la grande passione per la cucina. Ed è straordinario vedere come la cucina sia un elemento capace come pochi di unire le persone. Lo dimostra l’aspirante concorrente Chù, protagonista insieme a tanti suoi colleghi dell’esordio della nuova stagione, ieri su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand.

La storia

Nata in Madagascar, si è trasferita a Parma dove è stata adottata da una famiglia locale: il suo primo piatto a MasterChef Italia si chiama “Grazie Papà”, proprio in omaggio a suo padre adottivo, che consiste in un pan di spagna con crema pasticciera al limone, crema chantilly e scorze di limone disidratate.

Una storia forte e toccante, capace di commuovere i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

