Isola 2022, Melandri in crisi vuole abbandonare: «Sto perdendo solo tempo». La moglie lo frena. L'ex campione della MotoGp quasi al termine della terza puntata, scoppia in lacrime perchè non si sente parte del gioco e sente forte la nostalgia di casa.

Leggi anche > Isola 2022, Vaporidis fuori controllo: «Vi piace far vedere le nostre miserie». Luxuria ribatte: «Porta rispetto»

E' stato solo un momento di sconforto, ma Marco Melandri ha provato ad abbandonare l'isola dei Famosi durante la diretta della terza puntata. Una reazione che ha stupito tutti, soprattutto dopo essere stato un leader molto amato di Playa sgamada.

Quasi al termine della puntata, poco prima delle nomination, Alvin corre dai naufraghi proprio per capire cosa stava accadendo. Melandri in lacrime,vuole uscire dal gioco «Ho capito quali sono le cose importanti della vita, qui mi sembra di perdere tempo. Io non riesco a essere felice e ho bisogno di andara a casa e vivere una vita normale. Sono uno sportivo e non un uomo di televisione».

Sia Ilary che la moglie Manuela provano a convincerlo, c'è l'applauso anche dello studio. La moglie in particolare lo tranquillizza e riesce a convincerlo a restare. Crisi rientrata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA