Isola 2022, diretta seconda puntata: arrivano i nuovi naufraghi. Tensione alle stelle tra i nominati. Sono sbarcati da pochissimo in Honduras eppure già ci sono le primi liti, in particolare tra Antonio Zequila e Floriana Secondi. Questa sera seguiremo come sempre tutto minuto per minuto su Leggo.it. Ospite in studio il conduttore di #IsolaParty Ignazio Moser.

Questa sera sbarcano all' Isola dei Famosi 2022 altri tre naufraghi: Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Ma non tutti entreranno ufficialmente in gara. Inoltre, scopriremo chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri dovrà abbandonare Playa Accoppiada

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola. Tra queste il ritorno della mitologica prova del fuoco, in una veste del tutto inedita e rinnovata che permetterà ai naufraghi di sfidarsi in veri e propri duelli.

