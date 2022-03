Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la frecciata a Signorini: «Da opinionista a conduttore è un attimo... io lo so bene»

di Ida Di Grazia

Isola, frecciata di Ilary Blasi a Signorini: «Da opinionista a conduttore è un attimo... io lo so bene». Dopo avergli detto durante la finale del Grande Fratello Vip di togliersi dalle scatole, la Blasi lancia una nuova stoccata, nemmeno troppo velata, durante la diretta della prima puntata. Ma andiamo con ordine.

Solo una settimana fa Ilary Blasi ha lanciato l'Isola dei Famosi durante la finale del Grande Fratello Vip. Entrata in studio scherzando con Signorini aveva detto: «Alfonso ti devo fare i complimenti, però ora basta. Sparisci! Trovati un hobby, lasciaci spazio».

Una battuta su cui avevano riso e scherzato tutti. Eppure durante la diretta della prima puntata dell'Isola 2022 la Blasi ha lanciato una nuova frecciatina proprio contro Signorini. Conversando con i nuovi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, la Blasi ha chiesto a Vladimir se dopo aver fatto l'isola come naufraga e come inviata le sarebbe piaciuto condurla.

Vladimir scanza la risposta in modo ironico ma Ilary Blasi commenta in modo tagliente: «Ah guarda da opinionista a conduttore è un attimo... e io lo so bene».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 22:33

