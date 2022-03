Isola 2022, Ilona Staller piange in diretta: «Hanno provato a togliermi mio figlio». Ilary commossa

Isola 2022, le lacrime in diretta di Ilona Staller: «Hanno provato a togliermi mio figlio». Ilary commossa. Durante la seconda puntata, l'ex pornostar ha mostrato tutta la sua fragilità raccontando di un episodio molto doloroso della sua vita che l'ha segnata per sempre.

Anche se sono sull'Isola dei famosi 2022 da pochi giorni i naufraghi si sono già aperti a lunghe confidenze. Tra loro anche Ilona Staller che ha raccontato di un momento molto difficile che ha coinvolto lei e l'amato figlio Ludwig.

«Per me è stato un episodio doloroso», racconta Cicciolina che ripercorre la drammatica vicenda anche durante la diretta di giovedì sera. Ilona in lacrime ha raccontato di quando hanno provato a portargli via il figlio : «È stato massacrante mi sentivo veramente morire. Sono dovuta andare da un dottore allora, avevo perso tantissimi chili, non stavo bene. Quando io ho viaggiato per andarlo a prendere, in aereo guardavo fuori dall'oblò dicendomi che se fossi caduta in mare non avrei sentito nemmeno dolore. La cosa è durata svariati mesi per riuscire a riprendere dall'America» ha raccontato.

Fortunamenta tutto è bene quel che finisce bene e Ilona e Ludwig hanno superato questo momento dolorosissimo che però li ha uniti tantissimo nel corso degli anni. Il racconto commuove tutti.

