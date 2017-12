Alessia Marcuzzi e la sfida di danza su Instagram con Stefano De Martino: il video del ponte fa il boom di like

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - È partito il conto alla rovescia per l'Isola dei Famosi. E la conduttrice Alessia Marcuzzi ha sfidato a colpi di video social l'inviato Stefano De Martino.In attesa dell'inizio del reality, la conduttrice romana lancia una sfida di danza al'ex marito di Belen Rodriguez. Ovviamente la competizione è tutta da ridere dal momento che il papà di Santiago è un danzatore professionista.LEGGI ANCHE -----> L'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi sfida l'inviato De Martino: «Prova a fare questa mossa». I video fanno il pieno di like Ma anche Alessia non se la cava per niente male e nell'ultimo video postato su Instagram sfoggia un "ponte" in punta di piedi di tutto rispetto. E voi che ne pensate? Che vinca il migliore!