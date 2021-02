Maria Teresa Ruta a “Live Non è la D'Urso” si sottopone alla macchina della verità dopo i numerosi flirt raccontati durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, da Alain Delon al Principe Alberto di Monaco, passando per Francesco Baccini. Le love story hanno fatto molto discutere, fra smentite e testimonianze, e ora Maria Teresa Ruta si sottopone all'ormai mitica macchina utilizzata nelle trasmissioni di Barbara D'Urso per dimostrare di non aver mentito.

MARIA TERESA RUTA E LA MACCHINA DELLA VERITA'

Dopo le prime domande di rito per tarare la macchina, sono iniziate per Maria Teresa Ruta i quesiti relativi ai suoi flirt. Sul caso Alani Delon, i risultati hanno confermato l'invito a cena da parte dell'attore che poi l'avrebbe effettivamente anche invitata a bere qualcosa dopo la serata.

Per quanto riguarda la liaison col Principe Alberto di Monaco, l'analisi della macchina coferma un romantico ballo fra i due, ma non il decantato bacio (a stampo). Nell'ultimo dossier, quello su Francesco Baccini, l'ex gieffina in salsa vip avrebbe detto la verità sul fatto che i due si sono visti per più di una serata ma la loro, nonostante quanto sostenuto dalla Ruta, non sarebbe stata soltanto un'amicizia...

