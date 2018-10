Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grande Fratello Vip,di nuovo nell'occhio del ciclone. A pochi giorni dall'eliminazione dal reality condotto da Ilary Blasi, continuano a uscire indiscrezioni sulla vita dell'ex velino che, nella Casa, ha rubato il cuore di. L'attrice italo-inglese quasi vent'anni più grande di lui. Ma, secondo gli ultimi rumors, pare che Elia, 27 anni, abbia sempre avuto una passione perIn una puntata di Casa Signorini (il programma web condotto dal direttore di Chi, ndr),, la mamma di, avrebbe fatto dichiarazioni sorprendenti: «Nella Casa, Elia non ha giocato con i sentimenti di Jane Alexander. Io l'ho conosciuto fuori dalle luci della ribalta ed è proprio così».Poi la rivelazione hot: «È vero che gli piacciono le donne più grandi, ha fatto anchesu di me. Me lo ha presentato Giulia e mi ha guardato in un modo che sai…». Replicherà Elia alla mamma di Giulia Salemi, adesso che è fuori dalla Casa? Staremo a vedere.