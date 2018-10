Grande Fratello Vip 3, Cecilia Rodiguez e la buca a Francesco Monte. Cosa stava facendo durante la diretta

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e l'incontro conal. Ieri sera era stato annunciato l'arrivo di Cecilia in trasmissione per un confronto con l'ex fidanzato. Ma la sorella di Belen avrebbe rifiutato l'invito in diretta, lasciando da solo Francesco a parlare della loro storia d'amore, finita proprio un anno fa al Gf Vip.mentre la puntata andava in onda?La parte della diretta di ieri dedicata a Francesco Monte è stata molto toccante. Francesco si commuove prima parlando della storia con Cecilia e poi, durante l'incontro con, ripensando alla mamma che non c'è più. E Cecilia cosa stava facendo in quelle ore così concitate?Dove fosse non è dato saperlo, ma proprio in quei momenti così commoventi la sorella di Belen pare stesse guardando le foto di Instagram dell'attuale fidanzatoe avrebbe messo anche un like a uno scatto di qualche tempo fa. Insomma, Cecilia sembrerebbe davvero aver cancellato la storia con. Tutto finito o c'è ancora dell'affetto tra due ragazzi che hanno condiviso cinque anni insieme? Staremo a vedere.