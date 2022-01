Gf Vip, Soleil ammette: «Le parole di Alex? Non ho capito neanch'io. Ecco cosa deve fare con Delia»

Alex Belli ha deciso di lasciare Delia Duran, ma dentro la casa del GfVip lei e Soleil non possono saperlo e a sorpresa chiacchierano amabilmente in cucina. Le due donne potrebbero aver raggiunto un loro equilibrio al Grande Fratello Vip, nonostante l'intervento dell'attore in diretta ieri sera non abbia aiutato a chiarire le idee. Sorge ha ammesso parlando con Kabir Bedi di non aver capito il discorso dell'"amico artistico".

«Non ho capito neanche io molto bene. Lui ha detto a lei di parlare del loro amore, di dare la prova a lui», ha ammesso Soleil. La posizione ambigua di Alex è stata presa di mira anche dalle opinioniste. «Non si è capito niente perché era una supercazzola», il commento di Adriana Volpe ieri in puntata.

«Io trovo personalmente ingiusto che una persona non possa avere un’amicizia però se la persona che ami ti chiede un sacrificio sarebbe giusto farlo. Capisco che se la persona sta male va fatta una scelta. Se dovesse essere così amen. Basterebbe che lui prendesse una posizione e dicesse che la ama. Ecco cosa dovrebbe fare con Delia», ha aggiunto Soleil. La posizione l'avrebbe presa oggi con questo tweet: «Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola».

