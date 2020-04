Gf Vip, lite nella Casa. Denver e Antonella Elia contro Paolo Ciavarro: «Perché non hai fermato Clizia?». Lui reagisce così

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dalla finale, il Grande Fratello ha organizzato un ultimo confronto a tavolino tra tutti i concorrenti della Casa. Ognuno di loro ha pescato il nome di un altro da una bolla di vetro, avendo la possibilità poi di togliersi un sassolino dalla scarpa.Andrea Denver ha pescato il nome di Paolo Ciavarro. Adesso, i due sono amici ma è rimasta un'ombra sul loro rapporto, la sfuriata di Clizia Incorvaia che chiamò Denver «». Ecco la domanda di Denver a Paolo Ciavarro: «Ho sempre avuto molta stima di Paolo e lo sa, il nostro è stato un rapporto in crescendo e gli ho sempre dato precedenza in molte situazioni.».Paolo Ciavarro sembra infastidito dalla domanda e in un primo momento replica così: «o». Antonella Elia lo incalza: «». E Paolo Ciavarro ammette: «». Il conto alla rovescia per la finale è iniziato.