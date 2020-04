Adriana Volpe e la pace con Magalli: «Non mi ha fatto neanche le condoglianze. Mio marito? Ecco cos'è successo tra noi»

di Emiliana Costa

Adriana Volpe e la pace con Giancarlo Magalli : «Non mi ha fatto neanche le condoglianze. Mio marito? Ecco cos'è successo tra noi». A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip , Adriana Volpe si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in un'intervista a TvBlog.

Parlando dalla pace proposta da Giancarlo Magalli, l'ex gieffina ha affermato: «Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una 'pace mediatica', perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha. Consentimi, invece, di ringraziare con il cuore in mano tutti i colleghi e gli amici, molti dei quali, in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me e alla mia famiglia».

Poi, Adriana Volpe ha parlato della presunta rottura social con il marito Roberto Parli: «Sono rimasta sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me, addirittura c’è chi controlla 'chi segue chi'. Wow. Come ho avuto modo di chiarire sui miei profili social, non sono proprio la regina della tecnologia. Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 20:23

