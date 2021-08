Valentina Nappi si scaglia contro i no vax: «Sul set solo vaccinati»

Valentina Nappi si scaglia contro i no vax. Una delle attrici a luci rosse italiane più conosciute e amate d'Italia ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Non si è mai fatta problemi a dire la propria su temi come l'attualità e alla politica. In un'intervista alla stampa ha parlato dell'emergenza covid e si è schierata dalla parte dei vaccini e del Green pass.

Sto facendo una guerra nel porno per entrare solo su set dove sono tutti vaccinati. Principale motivo? Non ho voglia di perdere tempo. Se qualcuno risulta positivo restiamo tutti bloccati in quarantena. #VacciniCovid — Valentina Nappi (@ValeNappi) August 23, 2021

«Se non sono tutti vaccinati io sul set non ci vado», ha dichiarato la 30enne regina dell'hard italiano. La pornostar non ha nascosto di aver paura di essere contagiata: «Parliamo di posti dove ci sono decine di persone, ma perché i set non devono essere sicuri?».

Valentina Nappi ha poi proseguito dimostrando di avere le idee molto chiare a riguardo: «Se fossi un produttore chiederei il Green Pass, perché in caso di contagio dovrei pagare a tutti l'hotel per la quarantena, invece pure nel porno esistono i no vax» ha aggiunto con fare stizzito.

La pornostar, poi, ha aggiunto di non avere paura delle reazioni negative alla sue posizioni in tema di vaccini: «Tra anti-porno, femministe ed estremisti religiosi sono abituata».

Quelli che mi fanno più schifo sono i vaccinati che strizzano l'occhio ai no-vax per prendere voti o consensi. Anche nel bel mezzo di una pandemia pensano al tornaconto personale anziché al bene della comunità. — Valentina Nappi (@ValeNappi) August 23, 2021

