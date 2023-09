George Clooney, villa Oleandra sul lago di Como è in vendita: costa 100 milioni

di Redazione web

George Clooney saluta la villa sul Lago di Como. L'attore pare abbia deciso di mettere sul mercato la famosa abitazione nel Nord Italia, ad un prezzo esorbitante. Le voci della vendita erano già in circolo oltre dieci anni fa, ma non è mai stata realmente messa in vendita. Una presunta possibilità concreta si manifestò nel 2015, ma anche lì non ci fu nulla da fare.

Questa volta, sembra che George Clooney si sia deciso definitivamente ad appendere letteralmente le chiavi al chiodo e salutare, insieme a sua moglie Amel, la stupenda Villa Oleandra.

«George ama la zona e le persone che ci vivono, ma è consapevole dell'attenzione che riceve quando è in città. Ha ricevuto una grossa offerta per la villa, che sta valutando, e comprerebbe un'altra proprietà meno accessibile in un'altra zona d'Italia», ha rivelato una fonte a PageSix.

I Clooney hanno acquistato la splendida tenuta Domaine du Canadel nella regione francese della Provenza nel 2021 e sembrerebbe che l'attuale moglie Amal preferisca restare lì.

Il prezzo

A destare sospetto sarebbe il costo della villa che oggi ha raggiunto i 100 milioni di euro. «È molto tranquillo. Nessuna pubblicità. Nessuna stampa, solo un patrimonio netto elevato [potenziali acquirenti]», ha rivelato la fonte.

