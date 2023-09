Fantozzi, apre il villaggio dedicato al Ragioniere più famoso d'Italia: riprodotti 20 set

di Redazione web

A San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, domenica 1 ottobre Villaggio Fantozzi, con i suoi 200 fra attori e figuranti ed i 20 set riprodotti, renderà omaggio alla figura dell'attore Paolo Villaggio ed al suo più celebre personaggio. Ospite d'eccezione, la figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta, che presenterà il libro Fantozzi dietro le quinte.

«Un omaggio vero», come spiega il regista dell'evento, Roberto Gatti, per un personaggio «che abbraccia le generazioni», sottolinea Vittorio Belloi, direttore generale della banca SanFelice 1893 principale sostenitrice dell'evento (patrocinato dal Comune e in collaborazione con la Pro Loco).

L'universo fantozziano a San Felice sul Panaro

Il primo di ottobre tutto il centro di San Felice sul Panaro si trasformerà in un 'universo fantozziano', con i personaggi delle pellicole, le location (come la scalinata della corazzata Potemkin o la partita di calcio fra scapoli e ammogliati) e rimandi ai decenni cui fanno riferimento: sarà presente un'esposizione di Bianchine e auto degli anni '60 e '70 si incontreranno lungo tutto il paese.

