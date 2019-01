Morto Dick Miller, addio al â€‹Futterman dei Gremlins

È morto l'attore Dick Miller, noto soprattutto per il suo ruolo di Murray Futterman nel film horror del 1984 'Gremlins'. Aveva 90 anni.



Con una carriera lunga oltre 60 anni, Miller ha fatto centinaia di apparizioni sullo schermo, a partire dagli anni '50 con il regista e produttore Roger Corman. Fu allora che interpretò il ruolo di Walter Paisley, un personaggio che l'attore avrebbe ripreso durante tutta la sua carriera, nel classico cult 'Un secchio di sanguè del 1959. L'attore vanta anche una lunga storia di collaborazioni con importanti registi come James Cameron, con il quale ha girato 'Terminator' nel 1984, Steven Spielberg, Ernest Dickerson, Martin Scorsese ('New York, New York'), John Sayles e in particolare, Joe Dante, che ha utilizzato Miller in quasi tutti i suoi film. È apparso anche in 'Pulp Fiction' di Quentin Tarantino, nel ruolo di Monster Joe, ma la sua scena è stata cancellata a causa della lunghezza del film.

