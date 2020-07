CineVillage, il cinema protagonista sul grande schermo al Parco Talenti. Tra gli ospiti, Verdone, Muccino e Matteo Garrone.

di Paolo Travisi

E quale luogo migliore delle arene estive per tornare a guardare i film sul grande schermo per una visione collettiva, ma in sicurezza.(di cui Leggo è media partner) - dal 23 luglio al 30 settembre - coniuga la bellezza di uno scenario naturalistico, alla possibilità di incontrare attori e registi che presentano i loro film. Da Carlo Verdone che racconterà Un sacco bello, omaggiando la recente scomparsa del Maestro Ennio Morricone che compose la colonna sonora, passando per Gabriele Muccino con Gli anni più belli fino a Matteo Garrone con il suo Pinocchio e Marco Bellocchio, regista de Il Traditore.Ma non c'è solo il cinema nel menù di Cinevillage Parco Talenti a Roma, organizzato da, perché al calendario delle proiezioni, si affiancano attività culturali e sociali, come "Libri in movimento" dedicato all'incontro con gli autori, "Il villaggio della scienza", iniziativa di divulgazione scientifica con la collaborazione dei più importanti enti di ricerca italiani. Non manca il mondo dello sport, con "Coni e Regione, compagni di sport" i visitatori avranno la possibilità di mettersi alla prova con varie discipline sportive.Infatti sottolinea,alla conferenza stampa di presentazione, "CineVillage s'inserisce nelle attività dell'Estate Romana e sarà organizzata anche nelle prossime due annualità, è una struttura polivalente, dove parallelamente alle proiezioni cinematografiche, ci saranno incontri letterari, sport ed aree dedicate al food & beverage e quest'anno ci sarà anche la preziosa collaborazione con l'Accademia David di Donatello".Per Albino Ruberti, Capo Gabinetto della Regione Lazio, tra i presenti alla conferenza stampa è importante "ripartire dal cinema all'aperto, è un messaggio convincente, veniamo da un momento difficile, l'esercizio cinematografico sta attraversando un periodo complesso, ed è giusto per le istituzioni essere al fianco degli operatori che non mollano e dovremmo esserlo soprattutto da settembre invitando tutti a tornare al cinema con sostegno, la partecipazione dei ragazzi e delle scuole".Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma ha aggiunto che "negli ultimi anni sono state organizzate attività culturali non solo nel centro storico della città, ma sul territorio periferico, proprio perché abbiamo notato che la soddisfazione dei fruitori è maggiore quando le attività si concentrano vicino casa".Presente alla conferenza anche Giovanni Caudo, Presidente Municipio III secondo cui "nel nostro municipio c'è un solo cinema, quindi per noi è molto importante questa iniziativa, tra l'altro nel nostro municipio venne girato il primo ciak di Ladri di Biciclette ed una scena cult di Carlo Verdone che in Un sacco bello dava appuntamento al celebre "palo della morte", per questo daremo a Verdone una targa celebrativa e lo riporteremo in quella periferia dove girò quella scena".Mario Gentiluomo di Confcommercio Roma sottolinea la difficoltà del settore degli esercenti cinematografici, "il 90% dei cinema ha visto un calo fatturato o crollo totale, oltrel' 80% dei teatri avrà grandi difficoltà, il 75% dei cittadini romani nell'estate del 2020 andranno meno al cinema o non ci andranno affatto, dati che fanno ipotizzare un 2020 di forte rischio per tutto il settore, includo l'indotto delle imprese".Il via alle proiezioni ha inizio il 23 luglio con Odio l'estate, l'ultimo film con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, il 24 luglio ci sarà invece Carlo Verdone che parlerà del film di culto Un sacco bello, con un omaggio a Ennio Morricone, recentemente scomparso. E ancora il 25 e 27 toccherà a Un giorno di pioggia di Woody Allen e 1917 di Sam Mendes. Lunedì 27 luglio sarà proiettato Il Regno, la commedia con Stefano Fresi e Max Tortora, alla presenza del regista e altri membri del cast. Il giorno seguente, 28 luglio, sarà presente il regista Gabriele Muccino, con il suo ultimo film, Gli anni più belli. Il 30 luglio, invece, Matteo Garrone, racconterà del suo Pinocchio ed il 31 luglio Il traditore, presentato da Marco Bellocchio. Il primo e secondo giorno di agosto, a CineVillage Parco Talenti saranno proiettati Cena con delitto ed I Miserabili.Grazie alla collaborazione con l'Accademia David di Donatello, in programma ci sono anche una serie di serate speciali in cui saranno proposte proiezioni di film candidati e vincitori dei David, oltre a pillole storiche ed attuali delle premiazioni, interviste e video selfie di registi ed attori che hanno partecipato all'edizione 2020.Questa è solo una parte del programma, che si potrà consultare sul sito www.cinevillageroma.it, dove ci saranno anche informazioni sugli orari dei film, il costo dei biglietti e la possibilità di acquistarli online con uno sconto dedicato (intero 6 euro, ridotto 5,50, online 5 euro).