A Montecarlo “Juliet, Naked” - il film con Ethan Hawke basato sul romanzo di Nick Hornby

Una romcom leggera, un racconto sulle scelte della vita - soprattutto su quelle non prese - che ha come protagonisti Annie e Duncan, una coppia bloccata in una relazione ormai abitudinaria. E’ la divertente pellicola “Juliet, Naked”, film inglese diretto da Jesse Peretz e presentato oggi in concorso alla 16esima edizione del Montecarlo Film Festival, il festival europeo dedicato alla commedia, ideato e diretto da Ezio Greggio e che quest’anno vede in giuria il pluripremiato regista di fama mondiale, Emir Kusturica.



“Juliet, Naked”, basata sul romanzo di Nick Hornby, racconta la storia di Annie (Rose Bryne) e Duncan (Chris O’Down), fan ossessivo della misteriosa rockstar Tucker Crowe (Ethan Hawke). Annie e Duncan vivono una relazione ormai abitudinaria ma quando lo stesso Crowe riemerge dal nulla con un album inedito, il loro rapporto giunge ad una svolta inaspettata. Dopo il successo di pubblico e di critica, “una commedia che cresce di intensità e ti trascina in un finale meraviglioso” (Variety), “Juliet, Naked” è una delle sei commedie romantiche in concorso che arricchiscono la programmazione del Festival. Appuntamento questa sera con un’altra commedia, anteprima internazionale, “Super Lopez”, un divertente superhero movie diretto da Javier Ruiz Caldera, già vincitore del premio Goya per i migliori effetti speciali, che ha come protagonista un ordinario impiegato che scopre di avere poteri soprannaturali.



