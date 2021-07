Mostra del cinema di Venezia 2021: ad inaugurarla, il film «Madres Paralelas» di Almodvar

La 78esima Mostra del cinema di Venezia sarà inaugurata dal film «Madres Paralelas» di Pedro Almodvar. Come ha annunciato la Biennale, il film sarà proiettato mercoledì 1 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

«Nasco come regista proprio a Venezia mel 1983. - dichiara Almodvar - Non riesco ad esprimere la gioia, l'onore e quanto questo rappresenti per me, senza cadere nell'autocompiacimento. Sono molto grato al Festival per questo riconoscimento, spero di esserne all'altezza».

Il regista torna a Venezia dopo aver vinto il prestigioso "Leone d'oro" alla carriera nel 2019. Nel cast del film, attori del calibro di Penelope Cruz, Milena Smit, Israel Elejade, Aitana Sachez - Gijn che raccontano la solidarietà femminile, la sessualità vissuta in piena libertà e senza ipocrisie, perseguendo la verità.

Ad onorarlo, interviene il direttore della Mostra internazionale del cinema di Venezia, Alberto Barbera: «Sono grato a Pedro Almovdar - dichiara - per averci offerto il privilegio di aprire la Mostra del cinema con il suo nuovo film, ritratto intenso e sensibile di due donne».

