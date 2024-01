«No pasa nada» a C'è Posta per te, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme? Come è finita dopo il programma

di Redazione web

La storia di Flavia e Gianmarco è stata tra le più apprezzate nell'ultima puntata di "C'è Posta Per Te". «L'amore interrotto» dei due giovani, che si sono lasciati dopo 4 anni anni, ha appassionato milioni di italiani, che ora si chiedono come sia andata a finire tra i due. Flavia, dopo aver scoperto i tradimenti dell'ex fidanzato, ha deciso di non riaprire la busta. E la frase in spagnolo "No pasa nada" (tradotto "nessun problema") che lui condivideva sui post social mentre era in vacanza con gli amici, è diventata la frase di addio di Flavia prima di andare via e lasciarlo sconsolato in studio con Maria De Filippi. Un vero e proprio tormentone, che ha avuto una scia anche sui social nei giorni seguenti alla puntata.

Flavia e Gianmarco sono tornati insieme?

Flavia, che sui social ha visto aumentare in maniera esponenziale i suoi follower, non sembra essere tornata sui suoi passi per il momento.

Chi è Flavia Proietto

Flavia Proietto ha 20 anni. La sua frase: "No pasa nada", detta mentre salutava il ragazzo, è diventata virale sui social e il profilo di Flavia ha subito un boom di follower. Sono oltre 21mila, ma continuano ad aumentare. «Maria, adesso portala a Uomini e Donne», chiedono in molti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 14:31

