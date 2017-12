Maria De Filippi torna con C'è posta per te: ecco quando andrà in onda e le anticipazioni

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sta per tornare. Il programma diandrà in onda il prossimo 13 gennaio su Canale 5 in prima serata. Sono previste 13 puntate, quindi lo show si concluderà a marzo.I vari appuntamenti sono registrati, perché come è noto, il programma non va in diretta. Ci saranno diversi ospiti, molti personaggi famosi, persone comuni e anche big, tra cui il lieto ritorno di Patrick Dempsey, dottor Stranamore di Grey’s Anatomy. Altri ospiti nel corso delle puntate saranno Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Emma Marrone, ma anche Carlo Conti e Riki e non mancheranno delle coppie vip tra cui Ilary Blasi e Francesco Totti e Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.La trasmissione è tanto attesa da molti, seguita dai telespettatori ogni anno riesce non solo a divertire ma anche a far emozionare, probabilmente è proprio questo il segreto della sua longevità, ma soprattutto del suo successo.