Morto Marco Garofalo, coreografo in tv ed ex prof di Amici: aveva 62 anni

sconvolta per la morte di marco garofalo, da ragazza cresciuta con amici ti voglio ricordare così #Amici17 pic.twitter.com/GuXOURWI2y — cami (@swiftscarey) 19 aprile 2018

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il mondo della televisione italiana è in lutto per ladi, ballerino e coreografo noto anche per essere stato uno degli insegnanti di Amici. Garofalo, che aveva 62 anni, si è spento questa notte a Roma.I primi passi nel mondo dellaarrivarono relativamente tardi, quando Garofalo aveva 21 anni e, reduce da un infortunio al ginocchio, aveva accantonato i sogni di diventare calciatore professionista. I primi passi nel mondo della danza li aveva compiuti insieme all'amico Enzo Paolo Turchi. Dopo l'del, nella trasmissione Ma che sera con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese, Marco Garofalo era diventato, oltre che un ballerino, anche un coreografo di grande successo, lavorando da protagonista in Lascia o raddoppia?, Buona domenica, Re per una notte, Ciao Darwin e L'Eredità. Dal 2009 al 2011 è stato anche professore di danza ad Amici e nel febbraio scorso aveva tenuto uno stage speciale per i ballerini.