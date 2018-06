Biondo di Amici resta in mutande durante un concerto Video

di Ida Di Grazia

Biondo che rimane in mutande mentre canta.

, uno dei cantanti più discussi nell'ultima edizione diè stato ospite durante un concerto, ma ha avuto un piccolo inconveniente.Mentre si esibiva in una delle sue hit "Déjà-Vu" ha perso i suoi pantaloncini rimanendo quindi in mutande. Il cantante non si è minimamente scomposto, ha continuato a cantare da grande professionista. E non solo. Dopo ha postato sul suo profilo Instagram la foto che lo ritrae in questo momento imabarazzante scrivendo "La mia anima è sospesa". Una piccola gaffe risolta con grande ironia.