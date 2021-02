Amici, l’ex ballerina Agata Reale: «Combatto contro la leucemia»

Agata Reale, ex ballerina di “Amici”, sta combattendo con la leucemia. Agata Reale, dopo il palco di “Amici” ha aperto una scuola di canto e recitazione e conduce anche un programma tv, oltre ad aver sposato il fidanzato Carmelo De Luca, da cui ha avuto la figlia Cloe, di 4 anni. Agata Reale proprio dopo le nozze però ha scoperto di essere malata: “A novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive… La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta”.

AMICI, AGATA REALE: "LA DIAGNOSI PARLA DI LEUCEMIA"

Il calvario per Agata Relale è iniziato a casa con uno svenimento: “Dopo il matrimonio – ha spiegato in un’intervista a “Diva e donna” - il 26 agosto 2019 io e Carmelo ci siamo sposati in chiesa – civilmente lo siamo dal 2016 - e a novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale”.

AGATA REALE: LE CURE PER COMBATTERE LA LEUCEMIA

Da allora per Agata Reale sono iniziate le cure per combattere la leucemia (“Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con i brevi periodi fiori dall’ospedale. Fino a gennaio venivano a trovarmi mamma e marito. Ma poi, per il Covid, è diventato impossibile e sono rimasta sola. A volte facevo ginnastica nel letto, ero la positiva di turno”) e il successivo periodo di controllo: “Continuo la chemio per bocca, ho i controlli una volta al mese e l’ago aspirato ogni tre mesi. Perché i rischi si abbassino devono passare due anni di consolidamento, per me sarà un anno ad aprile”.

