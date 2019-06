Da Favino a Max Giusti, i dipinti dei vip all'asta per sostenere la lotta all'Aids

Grande attesa a Roma per il prestigioso Charity Gala annuale “Arte & AIDS”, consueto appuntamento a cura di Anlaids Lazio che giovedì 13 giugno a Palazzo Doria Pamphilj ospiterà l’evento culmine della campagna di fundraising nata per sostenere progetti di prevenzione e sensibilizzazione sulle problematiche sociali connesse all’Aids.



Tantissimi i vip e le personalità che sfileranno sul red carpet, molti dei quali coinvolti anche nella realizzazione di un dipinto destinato all’asta benefica: Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Giorgio Marchesi, Ferzan Ozpetek, Martina Stella, Max Giusti, Costantino della Gherardesca, Briga, Nina Zilli, Gemello, Arianna Errigo, Diana Del Bufalo, Federica Cacciola, Andrea Delogu, Giulia Bevilacqua, Alan Cappelli, Camilla Filippi, Barbara Chichiarelli e molti altri.



Anche quest’anno la regia della serata sarà a cura di Matteo Corvino, designer e organizzatore di spettacoli teatrali e grandi eventi, così come la cena della serata di Gala porterà ancora la firma dello Chef stellato Giuseppe Di Iorio, quest’ultimo recentemente nominato Ambasciatore del Gusto per la città di Roma.



Per proseguire e ampliare il dialogo con i giovani sul tema dell’Aids, l’evento vedrà la collaborazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, che realizzeranno i decori e gli elementi scenografici del Charity Gala e impreziosiranno la serata con live painting ed una sfilata di capsule collection realizzate per l’occasione, e dello IED Roma, che attraverso un digital team si occuperà di viralizzare la campagna sul web e pubblicherà sui social un “Racconto Live” della Serata. Mercoledì 12 Giugno 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA