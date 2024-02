Zaccaria morto investito a 19 anni. L'amico: «Stavamo correndo per salire sul bus, ridevamo fino a 5 minuti prima»

Zaccaria Belatik, 19 anni, origini marocchine ma nato in Italia, è morto investito davanti alla stazione di Bergamo un autobus dell'azienda dei trasporti cittadina. L'autista - che se l'è ritrovato alla sua destra - non ha fatto in tempo a vederlo e a frenare. Figlio primogenito (aveva una sorella e un fratello più piccoli) di una famiglia arrivata a Grignano di Brembate da Casablanca, dopo essersi diplomato in un istituto tecnico aveva trovato lavoro da un paio di mesi come operaio in un’azienda di Brembate che produce additivi per materie plastiche. Di recente aveva anche ottenuto l’abilitazione per guidare il muletto in azienda.