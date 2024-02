Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. «Situazione delicata»

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di 'Storie Italiane', Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, che ha spiegato: «Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria».

L'imprenditore, ex politico e produttore cinematografico sarebbe stato ricoverato ad inizio settimana per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da parte del Policlinico c'e' il massimo riserbo, ma da indiscrezioni che filtrano da persone vicine a Cecchi Gori pare che il quadro di instabilità clinica sia molto serio.