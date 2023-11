Venerdì 17 e la bimillenaria credenza che sia un giorno sfortunato. Perché si pensa porti male

Venerdì 17, credete alla superstizione? Perché si ritiene che questa data porti sfortuna? L'eptacaidecafobia (paura del 17) si ritrova già 2.400 anni fa in Grecia fra i discepoli di Pitagora e già prima il 17 era nel mirino degli esegeti dell'Antico testamento. Le superstizioni si sommano perché a quelle del numero si aggiungono quelle legate al giorno della settimana. A ogni modo è in Italia e in altri paesi latini che venerdì 17 viene considerato un giorno sfortunato.