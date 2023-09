Variante Eris, i nuovi vaccini (Pfizer e Moderna) aggiornati: a chi sono consigliati e quando saranno disponibili

Con l'aumento dei casi provocati dalla diffusione della variante Eris torna d'attualità il tema legato ai vaccini. Che adesso sono stati aggiornati proprio per far fronte alle nuove mutazioni del virus. Da Pfizer, già approvato anche dall'Aifa, a Moderna, in via di approvazione dall'Ema. Sulla questione è intervenuto anche il ministro della Salute Orazio Schillaci che ha ammesso come «tra 15 giorni avremo i vaccini nuovi». Sulla possibilità che vengano offerti a tutti e gratuitamente «ancora non ci abbiamo ragionato».